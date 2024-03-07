Узбекистан установил дипломатические отношения с Лихтенштейном

БАКУ /Trend/ - Княжество Лихтенштейн стало 146-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, передает Trend.

В Нью-Йорке было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Лихтенштейном.

Документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Лихтенштейна при организации Кристиан Венавейзер.

Стороны выразили готовность к укреплению взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и её специализированные учреждения.

В январе также было объявлено, что Узбекистан установил дипломатические отношения с Угандой, ставшей 145-й страной в списке стран, с которыми Узбекистан поддерживает дипломатические отношения.