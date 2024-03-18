АБИИ инвестирует в поддержку перехода Узбекистана к устойчивой рыночной экономике

ТАШКЕНТ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил финансирование в размере 670 миллионов долларов CША для поддержки продолжающегося процесса реформ в Узбекистане и продвижения перехода страны к инклюзивной и устойчивой рыночной экономике.

Как сообщили в понедельник Trend в АБИИ, министерство экономики и финансов Узбекистана выступит в качестве заемщика в данном проекте, который окажет поддержку правительству Узбекистана в проведении реформ по трем направлениям: формирование рынков, улучшение управления фискальными рисками, поддержка социальной интеграции и экологической устойчивости. Проект предусматривает ряд отраслевых реформ в энергетике, сельском хозяйстве, железнодорожном и химическом секторах. Реформы направлены на создание рынков, обеспечивающих положительное влияние на окружающую среду, улучшение фискального управления и системы закупок Узбекистана и содействие социальной инклюзии и экологической устойчивости путем улучшения социальных программ для наиболее уязвимых к экономическим потрясениям слоев населения. Они также позволят улучшить эффективность здравоохранения и государственных услуг в постпандемийный период.

"Мы рады продолжать оказывать поддержку Узбекистану в процессе перехода к устойчивой рыночной экономике. Поддержка консолидации систем социальной защиты и содействие усилиям по снижению климатических рисков повысит эффективность программ социальной помощи и будет способствовать переходу Узбекистана к "зеленой" экономике. Это соответствует миссии АБИИ по финансированию инфраструктуры для завтрашнего дня, которая поддерживает долгосрочное устойчивое развитие", - сказал Константин Лимитовский, вице-президент по инвестиционным операциям (Регион 2: Центральная Азия, Восточная Азия, Западная Азия, Европа, Африка, Латинская Америка, Пакистан и Афганистан) в АБИИ.

Проект поддерживается в рамках Специального Фонда по восстановлению от кризиса COVID-19 и финансируется совместно с Всемирным банком согласно его политике по финансированию политики развития. Он будет реализован в партнерстве с министерством экономики и финансов Узбекистана, которое возьмет на себя ответственность за реализацию программы и координацию с правительственными органами, участвующими в проекте.

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