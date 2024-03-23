Президент Узбекистана направил соболезнования Владимиру Путину

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей, передает Trend.

В письме отмечается, что Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения.

Шавкат Мирзиёев передал искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в оперативных службах России.

По словам очевидцев, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холл". Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

40 человек погибли и более 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле".