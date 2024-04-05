Узбекистан увеличил импорт автомобилей в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2024 года Узбекистан импортировал 17 553 легковых автомобиля на общую сумму $383,1 млн, свидетельствуют данные Агентства по статистике страны, передает Trend.

Согласно информации, это на 12 527 автомобилей больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Сообщается, что из общего числа импортированных автомобилей наибольшая часть (12 808 единиц) была из Китая, за которым следует Южная Корея с 4 176 автомобилями.

Кроме того, в январе-феврале текущего года Узбекистан импортировал 455 автомобилей из США, 29 из Японии и 27 из Германии.