Турция ратифицировала ряд соглашений с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала ряд соглашений, которые были подписаны правительствами Турции и Узбекистана.

В частности, было утверждено соглашение о деятельности Турецкого агентства сотрудничества и координации в Республике Узбекистан.

Турция также ратифицировала протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, а также соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

Кроме того, был утвержден меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки сотрудников правоохранительных органов, а также дополнительный меморандум о внесении изменений и дополнений в меморандум о сотрудничестве в этой сфере.

Турция также ратифицировала базовое соглашение о военной сотрудничестве и соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности.

Были утверждены также договор о передаче заключенных и соглашение о защите прав трудовых мигрантов и членов их семей.