Турция ратифицировала ряд соглашений с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала ряд соглашений, которые были подписаны правительствами Турции и Узбекистана.
В частности, было утверждено соглашение о деятельности Турецкого агентства сотрудничества и координации в Республике Узбекистан.
Турция также ратифицировала протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, а также соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью.
Кроме того, был утвержден меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки сотрудников правоохранительных органов, а также дополнительный меморандум о внесении изменений и дополнений в меморандум о сотрудничестве в этой сфере.
Турция также ратифицировала базовое соглашение о военной сотрудничестве и соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности.
Были утверждены также договор о передаче заключенных и соглашение о защите прав трудовых мигрантов и членов их семей.