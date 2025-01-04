Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Узбекистан планирует присоединиться к международным соглашениям по ядерной безопасности

Узбекистан Материалы 4 января 2025 13:57 (UTC +04:00)
Узбекистан планирует присоединиться к международным соглашениям по ядерной безопасности
Фото: Пресс-служба Президента Узбекистана

Читайте Trend в

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
Все материалы

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан намерен присоединиться к ключевым международным соглашениям по ядерной безопасности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в указе, подписанном Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым об усилении ядерной безопасности в стране.

Документ включает создание новых инспекционных органов по промышленной безопасности. В структуре Комитета по промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете министров были образованы Навоийская, Алмалыкская, Бекабадская и Железнодорожная инспекции промышленной безопасности.

Кроме того, Узбекистан планирует присоединиться к нескольким значимым международным соглашениям по ядерной безопасности, таким как Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, Конвенция о помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации, Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенция о ядерной безопасности. Эти шаги отражают стремление Узбекистана соответствовать мировым стандартам ядерной безопасности и обеспечивать лучшую защиту для населения и окружающей среды.

Ранее Узбекистан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объединили усилия для расширения сотрудничества в использовании мирного атома.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости