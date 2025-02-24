Узбекистан и Израиль возможности расширения сотрудничества в аграрной сфере

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов провел встречу с послом Израиля в Узбекистане Лустигом Гидеоном и координатором программы MASHAV Юлией Ольховской, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в аграрной сфере и углубления взаимодействия в рамках программы MASHAV. Иброхим Абдурахмонов представил текущие реформы в сельском хозяйстве Узбекистана и обозначил ключевые направления потенциального партнерства.

Особое внимание было уделено израильскому опыту внедрения передовых технологий в условиях дефицита водных ресурсов и сложного климата. Посол Лустиг Гидеон рассказал о достижениях Израиля в рациональном использовании природных ресурсов, развитии агробизнеса и повышении уровня жизни в сельской местности, подчеркнув важность сотрудничества с Узбекистаном.

По итогам встречи договорились о внедрении инновационных решений в агросекторе, совместных инициативах по адаптации к изменению климата, укреплении сотрудничества между аграрными вузами и проведении обучающих семинаров для узбекистанских специалистов в рамках MASHAV.