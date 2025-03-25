Увеличился экспорт золота из Узбекистана в январе-феврале 2025 года

ТАШКЕНТ /Trend/ - За первые два месяца 2025 года Узбекистан экспортировал золото на сумму $1,73 млрд, свидетельствуют данные Национального комитета по статистике, передает Trend.

Согласно информации, объем поставок драгоценного металла за границу вырос на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда экспорт составлял $1,32 млрд.

Доля золота в общем объеме экспорта страны также увеличилась, достигнув 37,3% против 36,3% в январе-феврале 2024 года.

За отчетный период внешнеторговый оборот Узбекистана составил $10,8 млрд, что на $973,3 млн (9,9%) больше, чем годом ранее.

Экспорт достиг $4,64 млрд, увеличившись на 27,7% по сравнению с прошлым годом, тогда как импорт снизился на 0,6%, составив $6,2 млрд. В результате внешнеторговый баланс остался отрицательным с дефицитом в $1,56 млрд.