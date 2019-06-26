Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения

Американские конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести в военный бюджет США поправку, которая не позволит президенту страны Дональду Трампу использовать финансовые средства для нанесения удара по Ирану без одобрения конгресса, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Президент Трамп намеренно и опрометчиво ведет нас к конфликту с Ираном и рискует развязыванием новой войны на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Брауна. Он напомнил, что стратегия США заключается в том, чтобы привести Иран за стол переговоров и не дать ему получить ядерное оружие. По мнению Брауна, в созданной Трампом атмосфере об этом забыли как конгрессмены, так и простые американцы.

Ханна отметил, что на прошлой неделе Трамп остановил удар по Ирану за несколько минут до его нанесения. Это удар вверг бы США "в еще одну стоимостью в триллионы долларов войну на Ближнем Востоке" вопреки предвыборным обещаниям президента, добавил он.

В заявлении Гетца говорится, что "неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке делают Америку слабее, а не сильнее". Он признал, что Соединенные Штаты должны проявлять силу по отношению к Ирану, но решение о любых военных действиях должен принимать конгресс на конституционной основе.

20 июня стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил в южной прибрежной провинции Хормозган американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого Трамп сообщил, что он отменил удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

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