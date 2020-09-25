Россия и Иран будут продолжать тесное сотрудничество в астанинском формате

Москва и Тегеран подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество в астанинском формате по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтвердили нашу готовность продолжать тесное сотрудничество в формате Россия - Иран - Турция, в том числе в поддержку процессов политического урегулирования в рамках заседания Конституционного комитета в Женеве и в том, что касается продолжения борьбы с остатками терроризма на сирийской территории", - сказал он.

По словам министра, у Москвы и Тегерана единая позиция, что любые попытки внешних игроков находиться на сирийской территории без согласия руководства республики и продвигать там сепаратистские настроения категорически неприемлемы.