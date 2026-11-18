BAKU, Azerbaijan, November 18. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 18.
According to the CBI's announced rates, the value of 43 currencies went up, while 2 currencies fell compared to November 17.
The official rate for $1 stood at 1,932,464 rials, while one euro was valued at 2,128,965 rials. On November 17, the euro was priced at 2,122,313 rials.
|
Currency
|
Rial on November 18
|
Rial on November 17
|
1 US dollar
|
USD
|
1,932,464
|
1,928,607
|
1 British pound
|
GBP
|
2,554,204
|
2,543,104
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2,304,533
|
2,296,272
|
1 Swedish króna
|
SEK
|
191,201
|
190,969
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
201,009
|
199,982
|
1 Danish krone
|
DKK
|
284,814
|
283,910
|
1 Indian rupee
|
INR
|
20,681
|
20,539
|
1 UAE Dirham
|
AED
|
526,199
|
525,148
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
6,200,798
|
6,189,290
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
698,900
|
697,828
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1,213,252
|
1,207,976
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
246,294
|
245,819
|
1 Omani rial
|
OMR
|
5,023,790
|
5,011,367
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1,352,889
|
1,348,184
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
1,063,209
|
1,062,097
|
1 South African rand
|
ZAR
|
114,082
|
113,490
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
38,330
|
38,271
|
1 Russian ruble
|
RUB
|
23,437
|
23,373
|
1 Qatari riyal
|
QAR
|
530,897
|
529,837
|
100 Iraqi dinars
|
IQD
|
127,463
|
127,263
|
1 Syrian pound
|
SYP
|
15,840
|
15,806
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1,302,564
|
1,301,570
|
1 Saudi riyal
|
SAR
|
515,324
|
514,295
|
1 Bahraini dinar
|
BHD
|
5,139,532
|
5,129,274
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1,500,483
|
1,496,014
|
100 Bangladeshi takas
|
BDT
|
1,547,229
|
1,549,634
|
10 Sri Lankan rupees
|
LKR
|
58,071
|
57,981
|
1 Myanmar kyat
|
MMK
|
920
|
918
|
100 Nepalese rupees
|
NPR
|
1,291,935
|
1,283,082
|
1 Libyan dinar
|
LYD
|
299,013
|
298,648
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
289,897
|
289,238
|
100 Thai baht
|
THB
|
5,719,424
|
5,691,428
|
1 Malaysian ringgit
|
MYR
|
471,939
|
471,152
|
1,000 South Korean won
|
KRW
|
1,447,532
|
1,444,032
|
1 Jordanian dinar
|
JOD
|
2,725,619
|
2,720,179
|
1 euro
|
EUR
|
2,128,965
|
2,122,313
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
435,208
|
433,731
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
745,740
|
744,721
|
1,000 Indonesian rupiah
|
IDR
|
105,762
|
105,606
|
1 Afghan afghani
|
AFN
|
29,733
|
29,682
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
644,133
|
640,861
|
1 Azerbaijani manat
|
AZN
|
1,136,744
|
1,134,469
|
100 Philippine pesos
|
PHP
|
3,038,787
|
3,019,788
|
1 Tajik somoni
|
TJS
|
209,702
|
209,699
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
551,139
|
551,613
|
Venezuelan bolívar
|
VES
|
2,113
|
2,113
The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,128,965 rials and $1 costs 1,932,464 rials.
On the black market, $1 is worth about 2,66-2,69 million rials, while one euro is worth 2,93-2,96 million rials.