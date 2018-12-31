Иран увеличит производство бензина - министр

БАКУ /Trend/ - Иран увеличит производство бензина до ста миллионов литров в день.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, сказал министр нефти страны Биджан Намдар Зангане.

"Третья фаза нефтеперерабатывающего завода «Setareh Khalij-e Fars» будет запущена в ближайшем будущем, поэтому производство бензина вырастет до 100 миллионов литров в сутки", - сказал министр.

Зангане также отметил, что номинальная мощность третьей фазы НПЗ «Setareh Khalij-e Fars» составляет 36 миллионов литров, и "она будет введена в эксплуатацию в течение этого месяца по иранскому календарю".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.