Назван объем ненефтяного экспорта Ирана

Генеральный директор таможни Ирана Мехди Мирашрафи сообщил об экспорте 70 млн. тонн ненефтяной продукции в первой половине года, назвав стоимостью ненефтяного экспорта 20 млрд. 900 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Объем экспорта ненефтяного экспорта по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году вырос на 22%", заявил иранский чиновник в понедельник.

Он назвал объем импорта в Иран за первые 6 месяцев текущего года 16 млн. тонн стоимостью 21,3 млрд. долларов.

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