Посол Ирана и генеральный секретарь ОПЕК обсудили развитие рынка нефти
Посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади встретились с Генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, чтобы обсудить события на рынке нефти после распространения коронавируса в Китае, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Стороны также подчеркнули важную роль ОПЕК в поддержке стабильности на рынке нефти и обеспечении взаимной выгоды для производителей и потребителей.
На встрече Баркиндо подчеркнул необходимость проведения тесных консультаций между членами ОПЕК, а также странами, не входящими в ОПЕК, в рамках Декларации о сотрудничестве, особенно в нынешней неоднозначной ситуации.
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