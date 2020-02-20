Посол Ирана и генеральный секретарь ОПЕК обсудили развитие рынка нефти

Посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади встретились с Генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, чтобы обсудить события на рынке нефти после распространения коронавируса в Китае, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Стороны также подчеркнули важную роль ОПЕК в поддержке стабильности на рынке нефти и обеспечении взаимной выгоды для производителей и потребителей.

На встрече Баркиндо подчеркнул необходимость проведения тесных консультаций между членами ОПЕК, а также странами, не входящими в ОПЕК, в рамках Декларации о сотрудничестве, особенно в нынешней неоднозначной ситуации.