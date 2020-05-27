Третий иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Третий из пяти иранских танкеров с топливом достиг территориальных вод Венесуэлы. Об этом сообщил во вторник президент южноамериканской республики Николас Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу еще раз поблагодарить народ Ирана, правительство президента Хасана Роухани и духовного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи за готовность помочь, солидарность и храбрость, благодаря которым в Венесуэлу на сегодняшний день прибыли три танкера с топливом и материалами, необходимыми для восстановления НПЗ", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter. Ранее сообщилось о прибытии двух танкеров.