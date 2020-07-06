Джахангири заявил, что США не смогли перекрыть экспорт иранской нефти

Экономика 6 июля 2020 07:30 (UTC+04:00)
Джахангири заявил, что США не смогли перекрыть экспорт иранской нефти

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Соединенным Штатам не удалось полностью остановить экспорт иранской нефти, несмотря на многочисленные санкции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нефть, которая была основным источником доходов для Ирана, подверглась жесточайшим санкциям. США заявили, что экспорт иранской нефти должен сократиться до нуля, но, к счастью, этого не произошло", - цитирует его агентство IRNA.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из ядерной сделки, в связи с чем ее будущее оказалось под вопросом.

16 февраля президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 2019 год стал первым в истории страны, когда экономика не зависела напрямую от экспорта нефти. Он отметил, что исламская республика сумела справиться с максимальным давлением США, а "санкции создали проблемы, но они не достигли своих целей".

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