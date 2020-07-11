В ближайшие недели в Иране будет подписан ряд нефтегазовых контрактов

Экономика 11 июля 2020 16:05 (UTC+04:00)
В ближайшие недели в Иране будет подписан ряд нефтегазовых контрактов
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