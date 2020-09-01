Назван объем инвестиции в нефтяную отрасль Ирана

С начала 1399 иранского календарного года 10 проектов в областях нефти, газа и нефтехимии были введены в эксплуатацию в Иране. Общий объем инвестиции в указанные проекты составил 5,11, 5,2 и 1,6 млрд долларов соответственно, передает Trend со ссылкой на IRNA.

1399 иранский календарный год также известен как "Золотой год" нефтехимической промышленности, так как до сих пор 17 нефтехимических проектов были открыты в этом году. Таким образом, производственная мощность нефтехимической продукции Ирана до 1400 иранского календарного года (начнется 21 марта 2021 года) достигнет 100 млн тонн или в стоимостном выражении 25 млрд долларов.

Газопроводы 6-й и 9-й линий, 5 станций повышения давления и диспетчерский центр Национальной газовой компании Ирана также были открыты в прошлом году. Объем поступления инвестиций в такие проекты составил 3,1 млрд евро, 1,1 млрд евро из которых обеспечены частным сектором страны.

В настоящее время 10 газопроводов существуют в стране, и строительство 11-го газопровода также идет по графику.

Наряду с годом скачки производства в Иране благодаря поступлению 45 млн долларов инвестиций, ежегодно 5 тыс. тонн нормального гексана будет производиться в НПЗ имени Имама Хомейни в Шазанде. Производство нормального гексана в стране сэкономит 30 млн долларов в год.