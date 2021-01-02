Торговля Ирана и ЕАЭС превысила $1,4 млрд за 8 месяцев

Товарооборот между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) составил $1,4 млрд за 8 месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно данным Тегеранской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты, товарооборот между Ираном и ЕАЭС за 8 месяцев текущего года составил $1,4 млрд. Это около 2,8% от общего объема внешнего товарооборота Ирана, который снизился на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За восемь месяцев этого года в государства-члены Евразийского союза было экспортировано около 1,8 миллиона тонн товаров на сумму 639 миллионов долларов, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года в весовом выражении, а на 6% — в стоимостном выражении.