Глава ирано-сирийской торговой палаты отметил рост товарооборота между двумя странами

Объем товарооборота между Ираном и Сирией растет. Об этом заявил глава совместной ирано-сирийской торговой палаты Кейван Кашефи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"В настоящее время Сирия движется к реконструкции, и товары в области строительства, строительства мостов и плотин, электроснабжения, а также технических и инженерных услуг занимают первое место в списке экспорта Ирана в эту страну", - сказал Кашефи.

"Статистика показывает, что товарооборот Ирана с Китаем и Индией не изменился за последние три года, но торговля Ирана с Сирией растет", - заявил чиновник.

Он отметил, что положительное сальдо торгового баланса в прошлом иранском календарном году (завершился 20 марта 2021 года) составило $170 млн, добавив, что этот показатель в текущем году достигнет $300 млн.