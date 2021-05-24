Иранская делегация посетит международную выставку сельскохозяйственной техники в Сирии

Торговая делегация, состоящая из иранских технологов и мастеров при поддержке вице-президента по науке и технологиям будет отправлена ​​в Дамаск для посещения Международной выставки сельскохозяйственной техники, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Во время этой 5-дневной поездки, которая состоится с 19 по 24 июня, иранские и сирийские компании смогут провести личные встречи, а иранская делегация посетит известные сирийские компании в Дамаске и Алеппо.