Иранская делегация посетит международную выставку сельскохозяйственной техники в Сирии
Торговая делегация, состоящая из иранских технологов и мастеров при поддержке вице-президента по науке и технологиям будет отправлена в Дамаск для посещения Международной выставки сельскохозяйственной техники, передает Trend со ссылкой на IRNA.
Во время этой 5-дневной поездки, которая состоится с 19 по 24 июня, иранские и сирийские компании смогут провести личные встречи, а иранская делегация посетит известные сирийские компании в Дамаске и Алеппо.
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