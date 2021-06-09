Ирак надеется возобновить полный импорт иранского газа

Министерство электроэнергетики Ирака надеется возобновить полный импорт иранского газа после достижения соглашения с Тегераном о способах погашения непогашенных долгов, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Новости приходят как раз тогда, когда температура в Ираке начала стремительно расти.

Министры электроэнергии и финансов Ирака и генеральный директор Торгового банка Ирака договорились о графике погашения долга, чтобы возобновить экспорт иранского газа в ближайшие дни, сообщил официальный представитель министерства энергетики Ахмед Мусса.

Поставки газа из Ирана были временно прекращены в декабре из-за долгов Багдада в размере более 6 миллиардов долларов, и, хотя поставки возобновились через несколько недель после этого, объемы с тех пор были серьезно ограничены.

Мусса сказал, что в настоящее время импорт составляет 20 млн. кубометров / сутки, что составляет менее трети от 70 млн. М³ / сутки, необходимых Ираку для удовлетворения своего пикового летнего спроса, поскольку температура поднимается до более чем 50 ° C.

По словам Муссы, если возобновится полный импорт газа, выработка электроэнергии Ираком достигнет 22 000 МВт. Но это, вероятно, еще далеко от пикового спроса.

Ирак импортирует иранский газ в соответствии с двумя соглашениями о поставках, подписанными в 2013 и 2015 годах. В рамках первого Иран обязуется экспортировать не более 35 млн. м³ / сутки трубопроводного газа на ГЭС Бисмая, крупнейшую в Ираке газовую установку, питающую столицу. Второй договор предусматривает поставку на юг Ирака 20-35 млн. кубометров в сутки, причем объемы должны регулироваться в зависимости от потребностей регионов.