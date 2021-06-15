Авиакомпания Lufthansa увеличит количество рейсов в Иран

Авиакомпании, входящие в состав Lufthansa Group, в ближайшее время существенно увеличат частоту рейсов из/в Иран. Об этом сообщил в понедельник представитель Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Хоссейн Зибахш, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он напомнил, что рейсы авиакомпании Lufthansa возобновились из аэропорта Имама Хомейни 16 апреля после 15-месячного перерыва.

По словам Зибахша, Рейсы Lufthansa теперь выполняются три дня в неделю и будут увеличены до пяти дней в неделю.

"Lufthansa также снова начинает использовать воздушное пространство Ирана для своих полётов", сказал чиновник.

Он отметил, что Австрийская авиакомпания Austrian Airlines также будет выполнять рейсы из/в Иран три дня в неделю с 17 июля.