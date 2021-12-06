Иран и Румыния расширят сотрудничество в области сельского хозяйства

Научно-техническое и сельскохозяйственное сотрудничества между Ираном и Румынией будут расширяться. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сказал глава Центра общественных связей и международных отношений министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Алиморад Сарафрази на встрече с послом Румынии в Тегеране.

"Последнее заседание совместной торгово-экономической комиссии между Ираном и Румынией проходило в Бухаресте пять лет назад. Мы надеемся, что эта встреча может стать отправной точкой для возобновления сотрудничества между двумя странами", - сказал Сарафрази.

По его словам, Румыния - мировой лидер по выращиванию сои. "Учитывая, что одной из проблем сельского хозяйства Ирана является удовлетворение потребностей в кормах для животных, особенно в соевых бобах, Иран стремится поставлять этот продукт из Румынии различными способами", - сказал он.