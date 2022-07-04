Иран в любом случае построит железную дорогу Решт-Астара - министр

БАКУ /Trend/ - Иран, несмотря ни на что, построит и введет в эксплуатацию железную дорогу Решт-Астара на территории транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми.

По его словам, отсутствие этой железнодорожной линии создает множество трудностей в сфере транзитных перевозок.

Касеми сообщил, что сегодня контейнеровозы из Индии прибывают в иранский порт Шахид Раджаи, и доставленные этими судами контейнеры транспортируются по железной дороге в город Решт. Оттуда они отправляются в город Астара, после чего железнодорожным транспортом транзитом через территорию Азербайджана доставляются в Финляндию. Грузоперевозки занимают 17-18 дней.

Он также отметил, что страны, расположенные к югу от Ирана, обратились к Тегерану по вопросу создания новых маршрутов через иранскую территорию в направлении России.

Недавно между Россией и Ираном был подписан контракт на перевозку 10 миллионов тонн грузов. Другие страны также направили заявки для транзита грузов через Иран, сказал Гасеми.

Отметим, что на основании межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора Север-Юг. В целом ряд стран (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина) ратифицировали данное соглашение. Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)