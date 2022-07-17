Экспорт продукции горнодобывающей промышленности Ирана вырос на 7,6%

Экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Ирана увеличился на 7,6% за первые три месяца текущего 1401 иранского года (с 21 марта по 21 июня 2022 г.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Объем экспорта продукции горнодобывающей промышленности из Ирана за указанный период составил 13 млн 717 тыс. тонн товаров на сумму 3 млрд 275 млн долларов. В физическом выражении объем экспорта вырос на 0,2%.

48,2% общего объема экспорта горнодобывающей промышленности за этот период приходится на долю стальной продукции на сумму 1 млрд 580 млн долларов.

Однако экспорт металлопродукции сократился на 17% по сравнению с первым кварталом прошлого года, что, по-видимому, связан с ограничениями на электроэнергию и падением мирового спроса и цен.