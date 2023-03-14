В Тегеране откроется шоу-рум ставропольских товаров

Выставочная площадка ставропольской продукции откроется в столице Исламской Республики Иран - Тегеране. Там будут представлены минеральные воды, сыр и макароны. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства экономического развития края.

"В столице Исламской Республики Иран при содействии представителя Торгово-промышленной палаты Ставропольского края открывается выставочная площадка ставропольской продукции. Уже переданы первые образцы минеральной воды и напитков, кондитерских и макаронных изделий, молочной продукции: сыры, молочные коктейли", - говорится в сообщении.

Власти региона вместе с представителями краевого бизнес-сообщества в текущем году определяют приоритетные страны для открытия торговых домов Ставропольского края и прорабатывают вопрос их финансирования. По данным пресс-службы, внешнеэкономическая деятельность региона переориентируется на страны Востока и Африки вместо недружественных государств, которые ввели санкции в отношении России.

"Без развития системы торговых представителей региона продвижение продукции местных производителей затруднено. Выполняя поручение главы региона, министерством экономического развития прорабатывается вопрос организации такой деятельности при Торговых представительствах России в Азербайджане, Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Узбекистан", - рассказал глава министерства Денис Полюбин, слова которого цитирует пресс-служба.