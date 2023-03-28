Глава МИД Ирана намерен обсудить с Лавровым коридор "Север-Юг"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время визита в Москву намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым развитие международного транспортного коридора "Север-Юг". Также будет рассмотрена деятельность совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на посла ИРИ в России Казема Джалали.

"Министры иностранных дел России и Ирана обсудят заключенные между двумя странами соглашения, изменение обстановки в регионе [на Ближнем и Среднем Востоке], прогресс в выполнении договоренностей, достигнутых в ходе работы совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также реализацию проекта создания коридора "Север-Юг", - цитирует иранского посла агентство.

29 марта Абдоллахиян отправляется с рабочим визитом в Россию.