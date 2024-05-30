Товарооборот между Ираном и ЕС вырос на 8%

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Ираном и государствами-членами Европейского союза (ЕС) достиг 1,276 млрд евро за первые три месяца 2024 года, что представляет собой восьмипроцентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 1,18 млрд евро. Такие данные опубликованы статистическим управлением Европейского Союза Eurostat, передает Trend.

В частности, экспорт ЕС в Иран за период с января по март 2024 года составил 1,06 млрд евро, что на 10 процентов больше по сравнению с 958 млн евро в первом квартале 2023 года. В то же время импорт ЕС из Ирана снизился на три процента, достигнув 216 млн евро по сравнению с 220 млн евро за аналогичный период прошлого года.

За весь 2023 год объем торговли между Ираном и ЕС составил 4,732 млрд евро, что на девять процентов меньше по сравнению с 2022 годом, когда товарооборот достигал 5,244 млрд евро. Экспорт ЕС в Иран за весь 2023 год составил 3,993 млрд евро, что на шесть процентов меньше по сравнению с 2022 годом, когда этот показатель составлял 4,187 млрд евро. Импорт ЕС из Ирана в 2023 году составил 799 млн евро, что на 24 процента меньше по сравнению с 1,057 млрд евро в 2022 году.

Германия оказалась крупнейшим торговым партнером Ирана в Европе в 2023 году, на её долю приходилось 36 процентов от общего объема торговли Ирана и ЕС. Общий объем торговли между Ираном и Германией достиг 1,432 млрд евро, из которых экспорт Германии в Иран составил 1,199 млрд евро, а импорт из Ирана — 233 млн евро. Экспорт Германии в Иран снизился на 24 процента, а импорт — на 16 процентов в годовом исчислении.

Италия и Нидерланды занимали второе и третье места среди европейских торговых партнеров Ирана в 2023 году.