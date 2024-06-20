В Иране ввели в эксплуатацию железную дорогу Решт-Каспий

БАКУ /Trend/ - В иранской провинции Гилян состоялась церемония ввода в эксплуатацию железной дороги Решт-Каспий.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на иранские СМИ, на церемонии запуска принял участие исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбар.

Железная дорога Решт-Каспий рассматривается как дополнительное звено транспортного коридора "Север-Юг", а этот важный проект известен как мост, соединяющий европейские страны с Индийским океаном и Персидским заливом.

В будущем от порта Каспиан планируется провести следующий участок путей уже до города Астара на северо-западе страны.

Отметим, что 17 мая 2023 года было подписано соглашение между Россией и Ираном о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилян на севере Ирана. На железнодорожной линии Рашт-Астара протяженностью 163 км будет построено 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги будет усовершенствован международный коридор Север-Юг, и железнодорожная сеть Ирана будет связана со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, российская сторона должна потратить на строительство этой железной дороги 1,6 миллиарда евро. Эту железную дорогу планируется построить и завершить в течение 48 месяцев.

Добавим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года, была заложена основа транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина) ратифицировали указанное Соглашение. Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов, следующих из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по действующему маршруту составляет более 6 недель, ожидается, что он составит 3 недели через "Север Юг").

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!