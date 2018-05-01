В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие

1 мая 2018 23:37 (UTC+04:00)

Иран сможет быстро создать ядерное оружие после окончания действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2025 году, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Иран лгал с самого начала. И соглашение (СВПД — ред.) было заключено на основе неточных данных. Особенно в части тех ядерных возможностей Ирана, которые были куда более развитые, чем он говорил об этом. Если это соглашение сохранится с намеченными параметрами, то через семь (лет) они продвинуться в процессе (создания ядерного оружия) гораздо дальше и будут готовы гораздо быстрее создать ядерное оружие", — заявила Сандерс во вторник на брифинге.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

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