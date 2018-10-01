Президент Швейцарии: Сохранение ядерной сделки с Ираном весьма важно для мира

Президент Швейцарской Конфедерации подчеркнул важность иранской ядерной сделки для международного сообщества и отметил, что наличие соглашения лучше его отсутствия, сообщает в понедельник ИРНА.

Ален Берсе в интервью агентству заявил, что Международному агентству по атомной энергии очень важно показать свою способность оценки и проверки такого рода соглашений.



На встрече с президентом ИРИ в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН он отметил, что встречался с президентом ИРИ в июле в Швейцарии. "Мы говорили об СВПД. Швейцария считает, что это соглашение весьма важно, но возможно, в будущем в его структуру включатся изменения".



Президент Швейцарии также заметил роль своей страны в защите интересов США в Иране, заявив, что Швейцария всегда была привержена диалогу и стремится сблизить мнения обеих сторон.



Ален Берсе также указал на влияние односторонних санкций США на швейцарско-иранские отношения, особенно в экономической сфере, заявив, что нужно посмотреть, как санкции США в ноябре повлияют на компании Швейцарии.



Он также выразил своё беспокойство из-за состоянии неопредёленности для швейцарских компаний, что считается большой проблемой.



Напомним, что иранской ядерная сделка была подписана между Ираном и "Большошй шестёркой" в 2015 году, и в соответствии с резолюцией № 2231 все санкции, связанные с ядерной программой Ирана, были отменены. США также отменили вторичные санкции.



Администрация Дональда Трампа 18 мая 2018 года объявила, что они выйдут из этого соглашения и восстановят все санкции.

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