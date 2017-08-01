Москва и Тегеран согласовывают меры по урегулированию в Сирии

Москва ценит роль Тегерана в переговорном процессе по Сирии, РФ и Иран согласовывают конкретные меры по урегулированию и обеспечению безопасности, заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

"Мы заинтересованы в активном и глубоком обмене мнениями и оценками, совместным анализом того, что происходит в регионе", — сказал Богданов на встрече с замглавы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари в Москве.

"Главное — это прогноз и согласование конкретных действий, чтобы помогать сирийцам вырабатывать оптимальные критерии безопасности, прекращения боевых действий и одновременно — эффективной борьбы с террористами, решения гуманитарных проблем на согласованной международно-правовой основе", — добавил Богданов.

Он напомнил, что сегодня существуют две "очень важные" переговорные площадки по Сирии — Астана и Женева.

"Мы очень ценим роль Ирана, у нас контакты с сирийскими сторонами, с законными властями в Дамаске, так как мы находимся в стране по его просьбе", — добавил Богданов.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.