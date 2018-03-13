Трамп продлил санкции против Ирана

13 марта 2018 02:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год санкции против Ирана, введенные в связи с разработкой баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека, передает ТАСС.

Текст соответствующего заявления распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.

В тексте отмечается, что речь не идет о санкциях, снятых с Тегерана после реализации соглашения об иранской ядерной программе.

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