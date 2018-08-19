Верховный лидер Ирана назначил нового командующего ВВС

19 августа 2018 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Азиза Насирзаде новым командующим ВВС Исламской Республики Иран, сообщает Press TV.

Верховный лидер призвал Насирзаде приложить усилия для подготовки опытных пилотов, использования современного оборудования, улучшения подготовки на основе передачи научно-технических ноу-хау молодежи и повышения боевой готовности сил.

Аятолла Хаменеи также поблагодарил бригадного генерала Хассана Шаха Сафи, который ранее занимал эту должность, за его огромные усилия и услуги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зариф обвинил США в создании "группы действий" для свержения власти в Иране
Политика 13:08
Иностранным туристам не будут ставить печати в паспорта при поездке в Иран
Общество 03:44
Меркель хочет сохранить иранскую ядерную сделку
Европа 00:25
Володин анонсировал заседание межпарламентской комиссии России и Ирана
Россия 18 августа 23:37
Путин перед переговорами с Меркель отметил важность сохранения СВПД по Ирану
Ядерная программа 18 августа 21:15
Китай готов продолжать сотрудничество с Ираном
Китай 18 августа 17:35
Лента новостей
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
Турция 22:06
Министр обороны Египта направился с визитом в Россию
Россия 21:48
Лучшие моменты: международный турнир по художественной гимнастике "GymBala" в Баку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 21:14
Болтон сообщил о возможных переговорах Помпео с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР
США 20:46
На острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9
Другие страны 20:24
Рада победе на международном турнире по художественной гимнастике "GymBala" – юная азербайджанская гимнастка
Общество 20:17
На востоке Афганистана прогремел взрыв
Другие страны 19:58
В ДРК число погибших в результате вспышки Эболы приблизилось к 50
Другие страны 19:33
Международный турнир по художественной гимнастике "GymBala" в Баку проходит на высоком уровне - зрительница
Общество 19:01