В Тегеране считают, что США должны поменять ошибочный подход к Ирану

2 июня 2019 19:57 (UTC+04:00)

Вашингтон должен поменять свой ошибочный подход к Тегерану, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о готовности к переговорам без предварительных условиях, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий. При этом Помпео отметил, что США продолжат противостоять "злонамеренной политике" Тегерана и готовы начать диалог, когда Иран "придет к выводу, что хочет вести себя как нормальное государство".

"То, что господин Помпео подтвердил относительно оказания на Иран максимального давления, говорит о том, что (США) продолжают придерживаться прежнего ошибочного подхода, который необходимо изменить", - говорится в сообщении Мусави в его канале в Telegram.

По его словам, для Тегерана важна не "игра слов" со стороны США и заявления, преследующие скрытые цели, а коренное изменение поведения и подхода США в отношении Ирана на деле.

За последний месяц ситуация в отношенияхмежду США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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