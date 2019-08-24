Иран обеспокоен выходом США из ДРСМД и испытанием Вашингтоном новой ракеты

24 августа 2019 17:24 (UTC+04:00)

Иран обеспокоен односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавним испытанием Вашингтоном крылатой ракеты. Об этом заявил в субботу официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мусави выразил обеспокоенность по поводу недавнего испытания США ракеты средней дальности, которое произошло вскоре после выхода Вашингтона из ДРСМД", - сообщается на официальном сайте МИД Ирана. Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что "действия США могут спровоцировать всемирную гонку вооружения, которая, помимо угрозы международной безопасности, ляжет тяжелым экономическим бременем на другие страны и приведет к снижению уровня жизни в мире". "Мусави призвал международное сообщество должным образом прореагировать на разрушительные действия США и их выход из международных соглашений", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность около 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с Pershing II. Американские ракеты Pershing II были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие договора прекращено со 2 августа по инициативе Соединенных Штатов.

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