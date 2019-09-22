Иран представит в ООН проект по сотрудничеству на Ближнем Востоке

Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Через несколько дней мы представим проект в ООН странам мира по поводу того, что Иран в сотрудничестве и при помощи от стран региона обеспечит безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива", - сказал Роухани, чьи выступление показывало иранское телевидение.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.

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