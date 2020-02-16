Роухани: Иран впервые в истории перестал ориентироваться на нефть
Тегеран впервые в своей истории перестал ориентироваться на нефть, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Никогда в истории Ирана ни одно из правительств не имели экономики без нефти. Однако нам удалось управлять экономикой страны без нефти в 2019 году", - сказал он в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.
Прежде Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран меньше зависел от нефти. По словам президента, верно отстроенная экономическая структура Ирана позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.
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