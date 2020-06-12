Зариф 14 и 15 июня посетит Анкару и Москву с официальными визитами
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует посетить Анкару и Москву с официальными визитами 14 и 15 июня соответственно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.
"Зариф в воскресенье и понедельник посетит Анкару и Москву, чтобы провести переговоры со своими коллегами, посвященные двусторонним отношениям и наиболее важным региональным вопросам", - приводит его слова пресс-служба МИД исламской республики.
Мусави добавил, что это будет вторая зарубежная поездка Зарифа после начала пандемии коронавируса.
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