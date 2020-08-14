Иран призвал СБ ООН противостоять действиям США

Постпредство Ирана при ООН назвало предложенную США резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану частью внутренней политики США и призвало Совет Безопасности ООН противостоять незаконным действиям США, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Проект резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана является явным нарушением резолюции 2231 Совбеза ООН по иранской ядерной программе.Проект направлен на внутреннюю политику США и не имеет никакого отношения к международной безопасности", - говорится в сообщении постпредства Ирана.

Ранее постпред США при ООН Келли Крафт сообщила о внесении очередного, третьего по счету, проекта резолюции о продлении существующего эмбарго на торговлю вооружениями с Ираном, призвав членов Совбеза поддержать документ.

Согласно резолюции СБ ООН 2231, принятой в июле 2015 года и одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

США пытаются добиться от СБ ООН продления оружейного эмбарго.