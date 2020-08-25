В Иране заявили, что переговоры с директором МАГАТЭ были конструктивными

Переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Тегеране прошли в конструктивном ключе. Об этом заявил во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры с Гросси были конструктивными. Было решено, что агентство будет профессионально и беспристрастно выполнять свою работу, а мы будем действовать в рамках наших обязательств", - цитирует его агентство Tasnim.

Салехи добавил, что "с приходом Гросси [в качестве генерального директора агентства] начинается новая глава сотрудничества Ирана и МАГАТЭ". "Я надеюсь, что результаты визита [Гросси в Тегеран] будут выгодны обеим сторонам", - отметил он.

Ранее Гросси написал в Twitter, что он едет в Тегеран для встречи с иранскими властями и обсуждения накопившихся вопросов при взаимодействии с Ираном. По его словам, ему необходимо наладить диалог для сотрудничества с Ираном.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что запланированы встречи Гросси с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел республики Мохаммадом Джавадом Зарифом.