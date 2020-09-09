Рухани поздравил Таджикистан с годовщиной независимости

Президент Ирана Хасан Рухани поздравил правительство и народ Таджикистана с 29-й годовщиной независимости, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Хасан Рухани в послании своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону, поздравляя правительство и народ страны с 29-й годовщиной независимости Республики Таджикистан, подчеркнул, что Исламская Республика Иран всегда заинтересована в расширении и укреплении отношений между двумя странами во всех сферах.

«В нынешней ситуации, возникшей в результате глобального кризиса, вызванного коронавирусом, официальным лицам двух стран необходимо больше работать и взаимодействовать друг с другом для развития сотрудничества в целях решения экономических проблем региона и передачи опыта борьбы с этим заболеванием», - говорится в послании.