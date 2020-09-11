МИД Ирана прокомментировало жалобу Канады на украинский самолет

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на сообщения об украинском самолете, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«В новостях мы узнали о подаче жалобы из Канады в МИД Ирана на украинский самолет. Очевидно, что Министерство иностранных дел Ирана такого не получало и не получит», - отметил он.

«Независимо от того, соответствует ли это опубликованное сообщение правде, любой, кто знаком с основами международного права, знает, что канадский суд не обладает юрисдикцией в этом отношении», - заявил он.

По словам Хатибзаде, «это дело рассматривается внимательно и серьезно одновременно в двух направлениях переговоров с украинским правительством и судебных разбирательств внутри Ирана».