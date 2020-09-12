Посол Ирана в ЕС вручил верительные грамоты председателю Евросоюза

Посол Ирана в Бельгии и Европейском союзе Голам Хоссейн Дехгани в субботу вручил верительные грамоты председателю Евросоюза Шарль Мишель, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Во время встречи, стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Иранский посол, в частности, подчеркнул необходимость принятия серьезных мер всеми членами Совета Безопасности ООН для сохранения и полного выполнения иранской ядерной сделки в свете давления США на СБ для разрушения СВПД.

Дехгани указал на важную роль Ирана в борьбе с терроризмом в регионе, подчеркнув необходимость сотрудничества между всеми странами региона для поддержания мира и безопасности и серьезной борьбе с терроризмом,

Он также выразил готовность Ирана развивать сотрудничество со странами региона и Европейского союза в различных областях, отметив необходимость нормализации отношений между Ираном и ЕС.