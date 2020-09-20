Зариф сомневается, что действия США помешают Ирану закупать оружие у Китая и России

Действия США вряд ли смогут помешать Ирану закупать вооружения у иностранных государств, включая Китай и Россию, после истечения действия оружейного эмбарго. Об этом заявил в субботу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После снятия эмбарго мы сможем удовлетворять свои потребности при посредничестве стран, с которыми установились стратегические отношения, включая Россию и Китай", - сказал он. По словам дипломата, "вряд ли вторичные санкции США станут препятствием для этого". Интервью с Зарифом транслировало иранское телевидение.

Политик добавил, что "Иран даже может экспортировать свое вооружение".

В четверг агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует издать указ, позволяющий американской администрации вводить вторичные санкции в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном.

11 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И подчеркнул, что Россия и Китай вместе с большинством членов Совета Безопасности ООН не приемлют американские попытки демонтировать СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года.