США никогда не увидят восстановление просроченных резолюций: постпред ИРИ при ООН

В ответ на акт США по восстановлению санкций ООН против Ирана в одностороннем порядке, постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Соединенные Штаты никогда не увидят восстановление санкций, срок действия которых уже истек, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Решение США ввести санкции против Ирана не имеет никакого эффекта на практике, и просто демонстрирует отчаяние и растерянность Белого дома после его недавних провалов в ООН", - отметил посол Исламской Республики при ООН.

"Соединенные Штаты никогда не увидят возврата просроченных резолюций, потому что они больше не существуют в соответствии с международным правом", - добавил он.