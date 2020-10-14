Рухани подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с Китаем

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул необходимость расширения сотрудничества Ирана с соседями, Китаем и членами Евразийского союза, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«В дополнение к производственным мощностям и импорту для некоторых из этих стран, учитывая положение Ирана в лучшем транзитном коридоре, Иран может быть подходящим маршрутом для транзита товаров из стран-членов Евразийского союза», - сказал он.

Первоначальное соглашение об образовании Евразийского экономического союза было подписано 29 мая 2014 года между Россией, Беларусью и Казахстаном и заменило Евразийский таможенный союз.

В 2016 году Иран предложил Экономической комиссии Евразийского союза создать зону свободной торговли между Ираном и этим союзом. Предложение также приветствовалось его членами, и после двух лет многочисленных переговоров и количественной и качественной оценки товаров и их льготных тарифов это соглашение было наконец подписано 17 мая 2016 года в Астане, Казахстан.

Президент, выступая на заседании штаб-квартиры правительства по координации экономической деятельности в Тегеране, ссылаясь на давление США с целью введения санкций против Ирана и замораживание некоторых валютных ресурсов страны, сказал: «Хотя санкции США создали сложные условия для экономического взаимодействия страны, но с прилагаемыми усилиями использование этих ресурсов увеличивается».

«В настоящее время нам необходимо составить особые планы развития экономических отношений путем усиления наших приоритетов с Китаем, странами Евразийского региона и нашими соседями в различных областях, от энергетики до технологий», - отметил он.

По его словам, «активация совместных экономических комиссий с целевыми странами имеет важное значение, и в экономических целях торговли с Востоком и соседями внимание к экспортно-ориентированной политике должно быть приоритетом».