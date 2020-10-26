Зариф прокомментировал фейковые аккаунты в Twitter

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал фейковые аккаунты с его именем и фотографией в Twitter, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Это моя единственная страница в Twitter, которую я использую, и любой другой человек или бот, использующий мое имя или аватар, является поддельным", написал глава иранской дипломатии на свей странице в Twitter.