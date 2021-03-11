Министры иностранных дел Ирана и Японии обсудили последние международные события
Между министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на İRNA.
В ходе разговора стороны обсудили пути укрепления и развития дружественных отношений между двумя странами, последние региональные и международные события, в том числе ядерную сделку.
Подчеркнув поиск путей расширения отношений между двумя странами, министр иностранных дел Японии выразил надежду, что он сможет посетить Тегеран в ближайшем будущем.
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